Brezilya Yüksek Mahkemesi, Gülen grubu bağlantılı iş adamının Türkiye'ye iadesini reddetti

Brezilya Yüksek Mahkemesi, Gülen grubu bağlantılı iş adamının Türkiye'ye iadesini reddetti

07.08.2019 09:09
Brezilya Yüksek Mahkemesi, Gülen grubu bağlantılı iş adamının Türkiye'ye iadesini reddetti

Brezilya Yüksek Mahkemesi, Türkiye'nin Gülen grubu bağlantılı olduğu iddiasıyla iadesini istediği Ali Sipahi isimli iş insanının 'Türkiye'de adil şekilde yargılanacağına dair hiçbir garantisi olmadığı' gerekçesiyle söz konusu talebi reddetti.

Yargıç Edson Fachin, "İade edilen kişiye bağımsız bir yargıç tarafından, adil ve tarafsız yargılanma sağlanacağına dair hiçbir güvence yok." ifadesini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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