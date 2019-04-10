Brezilya'yı Vuran Sel Felaketinde Bilanço Ağırlaşıyor: En Az 10 Kişi Yaşamını Yitirdi

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentini pazartesi gününden beri etkisi altına alan şiddetli yağışlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi.

Rio de Janeiro eyalet yönetiminden yapılan açıklamada, kentin güney ve batı bölgelerinde etkili olan yoğun yağışların neden olduğu sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 10'a çıktığı, bin 200 kişinin evlerinden tahliye edildiği, 220 kişinin de evsiz kaldığı bildirildi.

Rio de Janeiro Belediye Meclisi, şiddetli yağışlar nedeniyle şehrin en yüksek ölçekte, 3. seviye "kriz" aşamasında olduğunu duyurdu.

Okulların eğitime ara verdiği kentte halkın mecbur kalmadıkça bulundukları yerleri terk etmemesini tavsiye eden Belediye Meclisi, şiddetli yağmurlar süresince kentteki 36 farklı bölgede 59 kere sirenlerin çaldığını açıkladı.

Rio de Janeiro Belediye Meclisi, riskli yerlerde yaşayanların derhal güvenli bölgelere gitmeleri, yamaçlık alanlarda yaşayanların heyelan riskine karşı hazırlıklı ve güvenli yerlere taşınmaya hazır olmaları, dağlık alanlardan ve sel bölgelerinden geçen yollardan kaçınılması, şiddetli rüzgarlı yağışlarda ağaçların yakınında, elektrik dağıtım şebekelerinde ve açık alanlarda bulunmaktan kaçınılması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

'Yatırım yapacak paramız yok'

Rio de Janeiro Belediye Başkanı Marcelo Crivella, dün yaptığı açıklamada, şehirdeki fırtınaların etkilerini azaltmak için yatırım yapacak paraları olmadığını söyledi.

Kentin risk altındaki bölgelerinde yaşayan insanların güvenli yerlere taşınması ya da sel suyunu boşaltmaya yarayan yeni yeraltı rezervuarlarının inşa edilmesi için kaynakları olmadığını ifade eden Crivella, federatif anlaşmanın gözden geçirilmesi ve şehirlere kaynaklarını alabilmeleri için daha fazla özerklik verilmesi gerektiğini vurguladı.

Brezilya'da Şubat ayında meydana gelen fırtına yine Atlas Okyanusu kıyısındaki Rio de Janeiro'yu vurmuş ve yedi kişi hayatını kaybetmişti. Euronews.com'da Görüntüle