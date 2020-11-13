Brezilya - Venezuela ne zaman saat kaçta? Brezilya - Venezuela hangi kanalda? Brezilya - Venezuelaa şifresiz canlı izlenecek mi?
13.11.2020 10:42 | Son Güncelleme: 13.11.2020 10:52
Güney Amerika Dünya Kupası Elemeler'inde futbol heyecanı tüm hızıyla devam ederken sporseverler Brezilya - Venezuela hakkında araştırma yamaya başladı. Peki, Brezilya - Venezuela hangi kanalda? Brezilya - Venezuela şifresiz canlı izlenecek mi? Brezilya - Venezuela ne zaman, saat kaçta?
Güney Amerika Dünya Kupası Elemeler'inde önem taşıyan maçta Brezilya - Venezuela ile karşı karşıya gelecek. Peki, Brezilya - Venezuela ne zaman, saat kaçta? Brezilya - Venezuela hangi kanalda, hakemi kim? Brezilya - Venezuelaşifresiz canlı izlenecek mi? İşte detaylar.
BREZİLYA - VENEZUELA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Brezilya - Venezuela, Güney Amerika Dünya Kupası Elemeler maçı 14 11 2020 günü oynanacak. Maçın başlama saati 03:30.
BREZİLYA - VENEZUELA MAÇI HANGİ KANALDA?
Brezilya - Venezuela, Güney Amerika Dünya Kupası Elemeler maçı Bilyoner TV, kanalından yayınlanacak.