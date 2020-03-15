Brezilya ve Meksika'daki futbol maçlarına koronavirüs nedeniyle ara verildi Brezilya ve Meksika'daki futbol karşılaşmaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yüzünden süresiz ertelendi.

Brezilya ve Meksika'daki futbol karşılaşmaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yüzünden süresiz ertelendi.

Brezilya Futbol Federasyonu (CBF), Brezilya Kupası ile kadınlar birinci ve ikinci liglerinin yanı sıra alt yaş gruplarındaki ulusal turnuvaların da bir süre oynanmayacağını açıkladı.

Açıklamada, maçların seyircisiz oynandığı eyalet şampiyonalarıyla ilgili kararların ise ilgili federasyonlar tarafından alınacağı ifade edildi.

Meksika Birinci Futbol Ligi'nin (Liga MX) internet sitesinden yapılan duyuruda ise erkeklerde birinci ve ikinci, kadınlarda da birinci ligin, artan sağlık endişeleri sebebiyle askıya alındığı belirtildi.

Kaynak: AA