Brezilya ve Güney Afrika tipi mutasyonlu virüslü hastalar KYK yurtlarında izole edilecek
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Brezilya ve Güney Afrika tipi mutasyonlu virüslü hastalar KYK yurtlarında izole edilecek

24.03.2021 11:48 | Son Güncelleme: 24.03.2021 12:00
Brezilya ve Güney Afrika tipi mutasyonlu virüslü hastalar KYK yurtlarında izole edilecek

Afyonkarahisar Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği kentte Brezilya ve Güney Afrika tipi mutasyonlu virüs ile enfekte olduğu tespit edilen veya şüpheli olan kişilerin KYK yurtlarında izole edilecekleri, tedaviye ihtiyacı olan kişiler ise Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde tedavi...

Afyonkarahisar Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği kentte Brezilya ve Güney Afrika tipi mutasyonlu virüs ile enfekte olduğu tespit edilen veya şüpheli olan kişilerin KYK yurtlarında izole edilecekleri, tedaviye ihtiyacı olan kişiler ise Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınacakları belirtildi.

Afyonkarahisar Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, son dönemde mutasyona uğramış olan SARS-CoV-2 virüsünün, İngiltere dışındaki Danimarka, Brezilya ve Güney Afrika'daki Covid-19 vakalarında da görülmesi üzerine Türkiye'ye bu ülkelerden gelmiş kişilerin PCR testinin ibraz etmesi gerektiği belirtildi. Açıklamada, "Mutasyonlu virüsün ülkemizde yayılıp yayılmadığını test etmek için günlük alınmış PCR numunelerinin belli bir kısmına mutasyonlu virüs kiti çalışması yapılmaktadır. Çalışma sonucunda Brezilya ve Güney Afrika tipi mutasyon şüphesi olan numuneler Ankara Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarına gönderilmektedir. Ülkemizde vaka artışının önüne geçmek için mutasyonlu virüs ile enfekte kişilerin ve temaslılarının tespit edilmesi ve izolasyonlarının sağlanması önem arz etmektedir. Bu kapsamda ilimizde, Brezilya ve Güney Afrika tipi mutasyonlu virüs ile enfekte olduğu tespit edilen veya şüpheli olması sebebiyle aynı tip mutasyonlu virüs test sonucu beklenen kişilerin genel durumları kötü ve müdahaleye ihtiyacı var ise Devlet Hastanesinde, genel durumları iyi ise Valiliğimizce belirlenen KYK yurdunda izole edilmelerine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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