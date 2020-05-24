Brezilya vaka sayısında Rusya'yı geride bıraktı
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Brezilya vaka sayısında Rusya'yı geride bıraktı

Brezilya, yeni tip korona virüs vaka sayısında Rusya'yı geride bırakarak dünyada en çok vaka görülen ülkeler sıralamasında ikinci oldu.

Brezilya vaka sayısında Rusya'yı geride bıraktı
24.05.2020 14:07 | Son Güncelleme: 24.05.2020 14:07

Brezilya, yeni tip korona virüs vaka sayısında Rusya'yı geride bırakarak dünyada en çok vaka görülen ülkeler sıralamasında ikinci oldu.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya genelinde 5 milyon 400 binden fazla kişiye buluşan yeni tip korona virüsün (Covid-19) etkileri yankı bulmaya devam ediyor. Dünyada korona virüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden olan Brezilya, vaka sıralamasında Rusya'yı geride bıraktı. Rusya son 24 saatte 8 bin 599 yeni vaka ve 153 can kaybı bildirirken, toplam vaka sayısı 344 bin 481'e, can kaybı ise 3 bin 541'e yükseldi. Brezilya'da ise 16 bin 508 yeni vaka ve 965 can kaybı yaşanırken, toplam vaka sayısı 349 bin 113'e, can kaybı ise 22 bin 165'e yükseldi. Vaka sayısında Rusya üçüncü sıraya gerilerken, Brezilya ise en çok vaka görülen ikinci ülke oldu. 1 milyon 666 bin 829 vakanın görüldüğü ve 98 bin 683 kişinin hayatını kaybettiği ABD ise dünyada en çok vaka görülen ülke olarak açıklandı.

Rusya'nın başkenti Moskova'nın Belediye Başkanı Sergey Sobyanin yaptığı açıklamada, 25 Mayıs'tan itibaren uygulanan karantina kurallarının gevşetileceğini ifade etmişti. Sobyanin, "Nisan ayının ortasında üst düzey tedbirler alarak salgını durdurmak amacıyla sıkı bir karantina süreci başlattık. Moskova'da bulunan birçok sanayi ve inşaat firması çalışmadı. Seyahat iznine bağlı uygulanan rejim, şehirdeki hareketliliği ciddi oranda düşürdü. Bu tarz kısıtlamalar, milyonlarca insanın hayatını kısıtladı ancak boşa gitmedi. Bu sayede salgının daha kötü senaryolarından korunmuş olduk" şeklinde konuşmuştu.

(Bekir Keskin/İHA)

Kaynak: İHA

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