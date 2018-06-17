Brezilya Teknik Direktörü Tite: Neymar Yüzde 100 Hazır Değil ama İyi Oynayacak Seviyede
Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Tite, İsviçre maçı öncesi "Neymar henüz yüzde 100 hazır değil ancak iyi performans verebilecek seviyede." dedi.
Dünya Kupasının favorilerinden Brezilya ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor. Teknik adam Tite, düzenlediği basın toplantısında soruları yanıtladı.
Turnuvada sağlık durumu en fazla merak edilen isim olan Neymar hakkında konuşan Tite; "Henüz %100 hazır diyemem ancak iyi performans verebilecek seviyede" yorumunu yaptı.
"İSVİÇRE'NİN ÖNEMLİ FUTBOLCULARI VAR"
57 yaşındaki teknik, adam rakip İsviçre'deki önemli isimlere de değinerek, "Orta sahadaki Zakaria gibi güçlü, Xhaka gibi organizatör iki oyuncuya sahipler. Ve tabi ki Shaqiri'ye sahipler!" yorumunu yaptı.
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