Brezilya Takımı Flamengo, Galatasaray'a Patladı: Vitinho'nun Fiyatını Attırdılar

Flamengo'dan, Galatasaray'a büyük öfke... Yaklaşık 2 hafta önce Vitinho için 7 milyon euroya anlaşan Rio ekibi Galatasaray'ın devreye girmesiyle 10 milyon euroya yükselen rakam yüzünden şaşkın. Sportif direktör Carlos Noval yaptığı açıklamada, ''Vitinho ile konuştuk. Eve dönmeye hazır. Ruslar ise Türklerin de Vitinho'yu istediğini söylüyor. Türkler istiyor mu, Ruslar fiyat artırmak için mi yapıyor bilmiyorum ama Vitinho bana Türklerle görüşmediğini söyledi'' diyerek tartışmayı farklı bir yöne taşıdı.

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Bu arada Flamengo'dan sonra CSKA Moskova'dan da Vitinho konusunda, ''Bize böyle bir teklif gelmedi. Türkiye'den kimseyle görüşmedik. Çıkan haberler asılsız'' açıklaması yapıldı.

Fatih Terim'in İtalya'dan tanıdığı menajer Luca Vittorini'nin Vitinho konusunda yaptığı yoklamadan da kiralama konusunda olumlu bir durumun çıkmayacağı anlaşıldı.

(Fotospor)