Brezilya Sınırını Venezuelalı Göçmenlere Kapatmıyor

SAO Brezilya hükümeti, ülkedeki göçmenlere yönelik artan tansiyona rağmen Venezuela ile sınırını kapatmayacağını açıkladı.

Kurumsal Güvenlik Bakanı Sergio Etchegoyen, basına yaptığı açıklamada, sınırı kapatmanın yasa dışı olacağını belirtti.

Venezuela sınırına yakın Pacaraima kasabasında, bir dükkan sahibinin bıçaklanması ve soyulmasından göçmenlerin sorumlu tutulması üzerine çıkan olaylara değinen Etchegoyen, sınırı kapatmanın bu durumu yatıştırmaya yardımcı olmayacağını söyledi.

BBC'nin Brezilyalı bir ordu sözcüsüne dayandırdığı haberine göre, göçmenlerin kaldığı geçici barınma merkezlerine düzenlenen saldırılara rağmen, ülkeye giren Venezuelalı göçmen sayısı her geçen gün artıyor.

Brezilya sınırından, dün yaklaşık 900 Venezuelalı göçmenin ülkeye giriş yaptığı tahmin ediliyor.

Pacaraima kasabasında bir dükkan sahibinin bıçaklanması ve soyulmasından göçmenleri sorumlu tutarak hafta sonu sokağa dökülen eylemciler, bölgedeki göçmenlere saldırmıştı.

Sokaklarda, "Ülkenize dönün", "Burayı terk edin" sloganları atan göstericilerin göçmenleri taşlaması, evlerini ve eşyalarını ateşe vermesi üzerine saldırıya uğrayan birçok Venezuelalı sınırı aşarak ülkelerine dönmek zorunda kalmıştı.

Kamu Güvenliği Bakanlığının, Pacaraima'ya en az 60 asker göndermeyi planladığı belirtilmişti.

Federal Yargıç Helder Barreto'nun, 6 Ağustos'ta, ülkelerindeki ekonomik ve siyasi istikrarsızlıktan kaçarak Brezilya'ya sığınan Venezuelalı göçmenlerin karayoluyla Brezilya'ya girişlerinin geçici olarak durdurulmasına karar vermesinden bir gün sonra sınır yeniden açılmıştı.

Venezuela'da 3 yıldır devam eden ekonomik kriz ve siyasi çatışmalar nedeniyle binlerce kişi, komşu ülkeler Kolombiya ve Brezilya'ya göç ediyor.