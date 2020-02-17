Brezilya: Rio Karnavalı'na hazırlıklar "arınma töreni"yle başladı
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Brezilya: Rio Karnavalı'na hazırlıklar "arınma töreni"yle başladı

Brezilya'nın Rio de Janeiro kenti dünyaca önlü samba karnavalı öncesi renkli sokak partilerine ve çeşitli dans etkinliklerine ev sahipliği yapıyor.

17.02.2020 18:57 | Son Güncelleme: 17.02.2020 18:57

'nın Rio de Janeiro kenti dünyaca önlü samba karnavalı öncesi renkli sokak partilerine ve çeşitli dans etkinliklerine ev sahipliği yapıyor. Bunlardan birisi de Afro-Brezilyalıların dinleri olan Umbanda ve Candomble'in kutsama töreniydi. View on euronews

Kaynak: Euronews.com


Haber Videosu

: Brezilya: Rio Karnavalı'na hazırlıklar "arınma töreni"yle başladı
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