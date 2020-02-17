Brezilya: Rio Karnavalı'na hazırlıklar "arınma töreni"yle başladı

17.02.2020 18:49 | Son Güncelleme: 17.02.2020 18:49

Brezilya'nın Rio de Janeiro kenti dünyaca önlü samba karnavalı öncesi renkli sokak partilerine ve çeşitli dans etkinliklerine ev sahipliği yapıyor. Bunlardan birisi de Afrika kökenli Brezilyalıların (Afro-Brezilyalılar) dinleri olan Umbanda ve Candomble'in kutsama töreniydi. 24 Şubat'ta başlayacak karnaval öncesinde bu din mensupları renkli törenlere imza attı. Sokaklarda rengarenk yerel kıyafetlerle dans eden kişilerin oldukça eğlendikleri görüldü.



2019 karnaval yürüşünün şampiyonu Mangueira samba okulu bu seneki kutsama törenlerine liderlik yapıyor. Temizlenme töreni olarak da adlandırılan etkinlikte Afro-Brezilyalılar "arındıklarına ve insanlarına iyi enerji getirdiklerine" inanıyor. Euronews.com'da Görüntüle