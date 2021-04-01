Brezilya planör kazasında ne oldu? Kaç ölü, kaç yaralı var?

- Brezilya'da planör yere çakıldı: 2 ölü Brezilya'da bulunan Tangar da Serra Havalimanı'ndan kalkış yapan PR-ZJW tipi 2 kişilik bir planörün kalkışın hemen ardından yere çakılması nedeniyle kaza yaptı. olay sonrası Brezilya planör kazasında ne oldu, kaç ölü, kaç yaralı var merak edildi.