Brezilya, Oxford Üniversitesinin geliştirdiği Kovid-19 aşısının test aşamasına katılacak
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Brezilya, Oxford Üniversitesinin geliştirdiği Kovid-19 aşısının test aşamasına katılacak

BUENOS Dünyada en çok yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının görüldüğü ikinci ülke Brezilya'da, Oxford Üniversitesinin geliştirdiği Kovid-19 aşısı testleri uygulanacak.

Brezilya, Oxford Üniversitesinin geliştirdiği Kovid-19 aşısının test aşamasına katılacak
03.06.2020 23:35 | Son Güncelleme: 03.06.2020 23:35

BUENOS Dünyada en çok yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının görüldüğü ikinci ülke Brezilya'da, Oxford Üniversitesinin geliştirdiği Kovid-19 aşısı testleri uygulanacak.

Brezilya'da yayın yapan G1'deki haberde, 2 bin Brezilyalının Oxford Üniversitesince geliştirilen aşının test aşamasına katılacağını ve Brezilya'nın, "İngiltere dışında aşının denendiği ilk ülke" olacağı belirtildi.

Brezilya Sağlık Gözetim Ajansı (Anvisa), Sağlık Bakanlığının da desteğiyle Federal Sao Paulo Üniversitesinin koordinesinde 2 bin gönüllü Brezilyalı, aşının test aşamasında yer alacak.

Projedeki bilim adamı Daniela Ferreira, aşının test aşamasından sağlıklı sonuçlar alınması için virüsün görüldüğü yerdeki vaka sayılarının düşmemesi gerektiğini vurguladı.

İngiltere'de önce maymunlar üzerinde denenip olumlu sonuçlar alındıktan sonra nisan sonunda insanlar üzerinde denenmeye başlanan aşının yüzde 50 olumlu sonuç verdiği ancak bunun henüz aşının işe yaradığını garanti etmeyeceği açıklandı.

Virüs, bugüne kadar 555 bin 383 kişide görüldü

Dünyada ABD'den sonra en çok Kovid-19 vakasının görüldüğü Brezilya'da 31 bin 199 kişinin hayatına mal olan virüs, bugüne kadar 555 bin 383 kişide görüldü.

Latin Amerika'da salgının "merkez üssü" olarak nitelenen Brezilya'da Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, virüsü küçümsemesi ve salgına karşı gerekli önlem almaması nedeniyle sıkça eleştirilmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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