Brezilya ölü sayısında İngiltere'yi de geçti
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Brezilya ölü sayısında İngiltere'yi de geçti

Brezilya'da korona virüsten ölenlerin sayısı 41 bin 901'e ulaşarak ölü sayısında İngiltere'yi geride bıraktı.

Brezilya ölü sayısında İngiltere'yi de geçti
13.06.2020 09:25 | Son Güncelleme: 13.06.2020 09:53

Brezilya'da korona virüsten ölenlerin sayısı 41 bin 901'e ulaşarak ölü sayısında İngiltere'yi geride bıraktı. Brezilya virüs kaynaklı en çok can kaybının olduğu ikinci ülke oldu.

Brezilya Sağlık Bakanlığı, ülkede korona virüsten son 24 saatte 909 yeni ölüm olduğunu bildirdi. Ülkede toplam ölü sayısının 41 bin 901'e yükselmesiyle virüs kaynaklı en çok can kaybının olduğu ikinci ülke oldu. 212 milyon nüfuslu ülke, ABD'den sonra dünyada en çok ölüm olan ikinci ülke haline geldi. İngiltere'de hali hazırda 41 bin 566 kişi Covid-19'a bağlı olarak hayatını kaybetti. Brezilya'da Covid-19 vaka sayısı ise 829 bin 902 oldu.

Virüsü bitirdiğini iddia eden deterjana yasak

Brezilya hükümeti Covid-19'u bitirdiğini iddia eden Tixan Ype marka deterjanın satışını ise askıya aldı. Deterjanın ambalajında "Tüm bakım önemlidir" ve "Önlemek en iyi tutumdur" ifadeleri yer alıyordu. Üzerinde virüsü bitirdiğine dair ifadelerin yer alması yüzünden ise halk arasında Tixan Ype marka deterjanın korona virüsü bitirdiğine dair bir ümit oluştu. Bazı insanlar bu deterjanı içtikleri için hastaneye kaldırıldı. Alınan bu karar sonrasında deterjan üreticisi, karara uyacağını ve ürünlerin ambalajını değiştireceğini bildirdi.

Bolsonaro yanlıları sembolik mezarları yıktı

Öte yandan, Rio de Janeiro kentinde bulunan dünyaca ünlü Copacabana plajında Covid-19 salgınına karşı önlem almayan hükümete tepki amacıyla 100 mezar kazılmıştı. Bu mezarlar Devlet Başkanı Jair Bolsonaro yanlıları tarafından tahrip edildi. Üzerlerinde bulunan haçlar yerlere atıldı. Ancak 25 yaşındaki oğlu ölen bir Brezilyalı saatlerce uğraşarak mezarları yeniden inşa etti. - RIO DE JANEIRO

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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