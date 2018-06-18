Brezilya'nın Yıldızı Neymar, Kosta Rika Maçını Kaçırabilir
Brezilyalı Neymar, İsviçre maçında aldığı darbeler nedeniyle Kosta Rika maçını kaçırabilir. Yıldız futbolcu İsviçre maçında bir süre oyuna sekerek devam etmişti.
2018 Dünya Kupası ilk maçında İsviçre ile 1-1 berabere kalan Brezilya'da Neymar korkusu yeniden gündeme geldi.
PSG'de yaşadığı sakatlık nedeniyle Dünya Kupasında öncesinde iyi bir hazırlık dönemi geçiremeyen Neymar, yine sakatlık tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.
KOSTA RİKA MAÇINDA OYNAMASI ZOR
İsviçre maçında Behrami'nin sayısız müdahalesine maruz kalan yıldız futbolcunun Kosta Rika ile oynanacak maçta forma giymesi zor gözüküyor.
OYUNA SEKEREK DEVAM ETTİ
Brezilyalı Neymar, İsviçre ile oynanan maçta Behrami'nin sert müdahalesi ile yerde kaldıktan sonra oyuna bir süre sekerek devam etmişti.
YORUMLAR (1)
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Her önemli maçta kesin sakatsın. . Bu kez kimin doğum günü Neymar JR ?Cevap Yaz Yayından Kaldır