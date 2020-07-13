Brezilya'nın gecekondularında Kovid-19 önlemleri GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Babilonia favelasından detaylar Dezenfeksiyon çalışmaları için hazırlık Gecekondulardaki dezenfeksiyon çalışmaları Görevli Andre ile röportaj Başkan Jair Bolsonaro protestosundan detaylar Göstericilerin yürüyüşü Sérgio Café ile röportaj RIO DE JANERIO - Brezilya'da alınan yeni...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Babilonia favelasından detaylar

Dezenfeksiyon çalışmaları için hazırlık

Gecekondulardaki dezenfeksiyon çalışmaları

Görevli Andre ile röportaj

Başkan Jair Bolsonaro protestosundan detaylar

Göstericilerin yürüyüşü

Sérgio Café ile röportaj

RIO DE JANERIO - Brezilya'da alınan yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle, Rio de Janeiro kentindeki Babilonia favelasında dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

Öte yandan bir araya gelen göstericiler Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'yu, ırkçı söylemleri ve koronavirüs salgını sürecindeki politikaları nedeniyle protesto etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 631, Hindistan'da 500 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 631 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 72 bin 100'e, vaka sayısı da 24 bin 831 artarak 1 milyon 864 bin 681'e yükseldi.?

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 371 bin 997 vaka ve 17 bin 848 virüs kaynaklı ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

Virüsten iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 123 bin 204 olarak kayda geçti.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

Salgını küçümseyen tavırlarıyla tanınan Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.?

Brezilya, ölü sayısında İngiltere'yi geride bırakarak dünyada "ABD'den sonra en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün ve vakanın görüldüğü ülke" olmuştu.?

Brezilya Coğrafya ve İstatistik Enstitüsü, mayısta 4,2 milyon kişinin tat, koku kaybı, öksürük ve yüksek ateş gibi Kovid-19 benzeri semptomlar gösterdiğini açıklamıştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Brezilya, dünyada en fazla vaka görülen 2'nci ülke konumunda bulunuyor.

Kaynak: AA