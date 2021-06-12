Brezilya'nın en çok aranan çete liderlerinden "Ecko", polis operasyonunda öldürüldü
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Brezilya'nın en çok aranan çete liderlerinden "Ecko", polis operasyonunda öldürüldü

Brezilya'nın en çok aranan çete liderlerinden 'Ecko', polis operasyonunda öldürüldü
Anadolu Ajansı / Muhammed Emin Canik - Haberler | Güncel

BUENOS Brezilya'nın en çok aranan çete liderlerinden ve Rio de Janeiro'nun en büyük paramiliter grubunu yönettiği düşünülen "Ecko" takma adıyla bilinen Wellington da Silva Braga, polis operasyonunda etkisiz hale getirildi.

BUENOS Brezilya'nın en çok aranan çete liderlerinden ve Rio de Janeiro'nun en büyük paramiliter grubunu yönettiği düşünülen "Ecko" takma adıyla bilinen Wellington da Silva Braga, polis operasyonunda etkisiz hale getirildi.

Brezilya'da yayın yapan G1'de çıkan habere göre, da Silva Braga, Rio de Janeiro'nun batısındaki Tres Pontes bölgesinde eşini ve çocuklarını ziyaret ettiği sırada polis baskınıyla çıkan çatışmada öldü.

Operasyon, güvenlik güçlerinin da Silva Braga'nın ailesini ziyaret edeceği bilgisini alması üzerine evi abluka altına almasıyla başladı.

Polisin, yakalamak için harekete geçmesiyle çıkan çatışmada, da Silva Braga'nın kalbine iki kurşun isabet ettiği ve hastaneye götürülmeden önce hayatını kaybettiği bildirildi.

Operasyonda başka yakalanan veya yaralanan olup olmadığına dair açıklama yapılmadı.

"Suç örgütlerine ağır bir darbe indirdik"

Rio de Janeiro Valisi Claudio Castro, Twitter'dan "Bugün önemli bir gün, suç örgütlerine ağır bir darbe indirdik. Brezilya'nın en çok aranan silahlı militanı Ecko'yu ele geçirdiği gizli operasyon için polisi tebrik ediyorum." açıklamasında bulundu.

Da Silva Braga'nın liderliğini yaptığı Rio de Janeiro'nun batısında aktif olan "Bonde do Ecko" isimli silahlı paramiliter grubun haraç alma, gasp, kaçakçılık ve kara para aklama gibi suçları işlediği biliniyor.

Brezilya'da genellikle eski güvenlik güçlerince başlangıçta yoksul bölgelerdeki yasa dışı örgütlerle mücadele etmek için kurulan paramiliter gruplar, zamanla kaçakçılık ve haraç alma gibi suçlara bulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Emin Canik

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