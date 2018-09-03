Brezilya'nın En Büyük Müzesinde Yangın Çıktı

Brezilya'nın en büyük ve en tarihi müzelerinden biri olan Rio de Janerio'daki 200 yıllık "Ulusal Müze"de yangın çıktı. Kentin hemen her bölgesinden gelen itfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmaları sürüyor.

Müzenin ziyaretçilere kapalı olan Pazar günü çıkan yangının nedeni henüz belirlenemedi. Önceden Portekiz Kraliyet Ailesi'nin de konutu olarak kullanılan 200 yıllık binadaki müzenin koleksiyonunda 20 milyondan fazla parça bulunuyor.

Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Brezilyalılar için çok üzücü bir gün. Ulusal tarihimizin değeri, binada meydana gelen hasar ile ölçülemez" dedi. - İstanbul