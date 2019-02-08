Brezilya'nın En Büyük Kulüplerinden Flamengo'nun Tesislerinde Yangın: 10 Ölü
Brezilya'nın en büyük futbol kulüplerinden Flamengo'nun genç takımının kullandığı antrenman tesislerinde çıkan yangında 10 kişi öldü.
Brezilya'nın en büyük futbol kulüplerinden Flamengo'nun genç takımının antrenman tesislerinde çıkan yangında 10 kişi öldü.
Rio de Janeiro kentindeki Ninho de Urubu tesislerinin yatakhanesinde çıkan yangında 3 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Nedeni henüz bilinmeyen yangının, oyuncular yatakhanede uyurken çıktığı bildirildi.
Tesisler, aynı zamanda Flamengo'nun 14-17 yaş grubu takımında oynayan gençlere de ev sahipliği yapıyor.
Ayrıntılar birazdan...