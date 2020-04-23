- Brezilya'nın en büyük eyaletinde Covid-19 nedeniyle toplu mezar açıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› - Brezilya'nın en büyük eyaletinde Covid-19 nedeniyle toplu mezar açıldı - Haberler
Koronavirüs, Brezilya, Güncel, Haber

- Brezilya'nın en büyük eyaletinde Covid-19 nedeniyle toplu mezar açıldı

- Brezilya'nın en büyük eyaletinde Covid-19 nedeniyle toplu mezar açıldı Brezilya'nın en büyük eyaleti Amazonas'ta yeni tip Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle sağlık sistemi çökerken toplu mezarlar kazılmaya başlandı.

23.04.2020 17:50 | Son Güncelleme: 23.04.2020 17:50
- Brezilya'nın en büyük eyaletinde Covid-19 nedeniyle toplu mezar açıldı

- Brezilya'nın en büyük eyaletinde Covid-19 nedeniyle toplu mezar açıldı

RIO DE JANEIRO - Brezilya'nın en büyük eyaleti Amazonas'ta yeni tip Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle sağlık sistemi çökerken toplu mezarlar kazılmaya başlandı.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Çin'de ortaya çıkarak dünya geneline yayılan ölümcül Korona virüsü (Covid-19) "küçük bir grip" olarak nitelendirirken ülkede toplu mezarlar kazılmaya devam ediliyor. Ülkenin en büyük eyaleti Amazonas'ta sağlık sistemi çökerken, eyaletin en büyük şehri Manaus kentinde Korona virüsten hayatını kaybedenler için toplu mezar açılması kararı alındı. Manaos Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Nossa Senhora Aparecida Mezarlığı'nda cenazelerin yan yana gömüldüğü hendek adı verilen toplu mezarların kazılmaya başlandığı bildirildi. Söz konusu kararın artan ölü sayısı nedeniyle alındığı ve hayatını kaybedenlerin kimliklerinin korunacağı aktarıldı. Defin işlemi sırasında en fazla 5 aile üyesinin bulunmasına izin verildiği belirtildi.

Belediye Başkanı Arthur Virgilio Neto, bölgede durumun kritik olduğunu ve yerel sağlık sisteminin bunalmış olduğunu kaydetti. Yetkililer, salgın öncesi mezarlıkta günde yaklaşık 30 cenazenin gömüldüğü belirtilirken salgın sonrası bu sayının 100'ü geçtiğini ifade etti.

Latin Amerika'da Korona virüsten en çok etkilenen ülke durumunda olan Brezilya'da Covid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 924'e yükselirken vaka sayısı ise 425 artarak 46 bin 182'ye ulaştı.

Öte yandan, Korona virüsü umursamayan Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, geçtiğimiz günlerde de Covid-19 önlemlerine karşı düzenlenen bir protestoya katılmıştı. Bolsonaro ayrıca, Brezilyalılara "evde kal" uyarısında bulunan Sağlık Bakanı Luiz Henrique Mandetta'yı da görevden almıştı.

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

173 yıl sonra tarih tekerrür etti! Osmanlı'yı hatırlatıp Türkiye'ye teşekkür ettiler Haberler
173 yıl sonra tarih tekerrür etti! Osmanlı'yı hatırlatıp Türkiye'ye teşekkür ettiler
Ramazan Bayramı sonrası normale dönüş için yol haritasını belirledi Haberler
Ramazan Bayramı sonrası normale dönüş için yol haritasını belirledi
23 Nisan'ı işaret eden Ercüment Ovalı, virüsü etkisiz hale getirdikleri anların görüntüsünü paylaştı Haberler
23 Nisan'ı işaret eden Ercüment Ovalı, virüsü etkisiz hale getirdikleri anların görüntüsünü paylaştı
23 Nisan'da kar sürprizi! Bir kentimiz güne beyaz örtüyle uyandı Haberler
23 Nisan'da kar sürprizi! Bir kentimiz güne beyaz örtüyle uyandı
AVM'ler kapılarını tekrar açmaya hazırlanıyor! Yetkili isim tarih verdi Haberler
AVM'ler kapılarını tekrar açmaya hazırlanıyor! Yetkili isim tarih verdi
Bakan Koca, fenomen olan 'Bana yaklaşma' sözleriyle 23 Nisan'ı kutladı Haberler
Bakan Koca, fenomen olan "Bana yaklaşma" sözleriyle 23 Nisan'ı kutladı
Koronavirüste ölüm oranının en yüksek olduğu Zonguldak'tan güzel haber: Salgının hızı düşüşe geçti
Koronavirüste ölüm oranının en yüksek olduğu Zonguldak'tan güzel haber: Salgının hızı düşüşe geçti
Ali Babacan, gelen tepkiler sonrası 23 Nisan mesajını revize etti
Ali Babacan, gelen tepkiler sonrası 23 Nisan mesajını revize etti
Ahırın damını kazıp içeri giren ayı, talihsiz vatandaşın 25 koyununu telef etti
Ahırın damını kazıp içeri giren ayı, talihsiz vatandaşın 25 koyununu telef etti
Bakan Koca: İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir ve Bursa virüste pik yaptı
Bakan Koca: İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir ve Bursa virüste pik yaptı
Yasağa uymayan sürücü: Sadece marketler açıkmış, yollar da açık sanmıştım
Yasağa uymayan sürücü: Sadece marketler açıkmış, yollar da açık sanmıştım
Zeydan Karalar: Ekmeği 'Parasız dağıtamazsın' dediler, ben de 5 kuruşa dağıttım
Zeydan Karalar: Ekmeği 'Parasız dağıtamazsın' dediler, ben de 5 kuruşa dağıttım
Emre Kılınç, gelecek sezon Sivasspor'da olmayacağını söyleyerek G.Saray'a gideceğini işaret etti
Emre Kılınç, gelecek sezon Sivasspor'da olmayacağını söyleyerek G.Saray'a gideceğini işaret etti
82 yaşındaki kadın, Atatürk sevgisiyle evini müzeye çevirdi
82 yaşındaki kadın, Atatürk sevgisiyle evini müzeye çevirdi
Trabzonsporlu Alexander Sörloth karantinaya alındı
Trabzonsporlu Alexander Sörloth karantinaya alındı
İzmir'de arabalı vapurda 100. yıl konseri veren Haluk Levent: Hayatımın en enteresan konseri
İzmir'de arabalı vapurda 100. yıl konseri veren Haluk Levent: Hayatımın en enteresan konseri
Ramazan pidesinin fiyatları il il belli oldu
Ramazan pidesinin fiyatları il il belli oldu
Galatasaray'ın medya koordinatörü Hande Sümertaş görevinden ayrıldı
Galatasaray'ın medya koordinatörü Hande Sümertaş görevinden ayrıldı
Türkiye'nin başarısını gözler önüne seren tablo! Korona ölüm oranında Fransa zirvede, Türkiye sonlarda
Türkiye'nin başarısını gözler önüne seren tablo! Korona ölüm oranında Fransa zirvede, Türkiye sonlarda
Zoom mikrofonu açık kalan Gallerli Sağlık Bakanı'nın milletvekiline ettiği küfür yayına yansıdı
Zoom mikrofonu açık kalan Gallerli Sağlık Bakanı'nın milletvekiline ettiği küfür yayına yansıdı
İstanbul Valiliği, Kılıçdaroğlu'nun iddiasına yanıt verdi: 30 Mart'ta toplantı yapılmadı
İstanbul Valiliği, Kılıçdaroğlu'nun iddiasına yanıt verdi: 30 Mart'ta toplantı yapılmadı
4 günlük sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte İstanbul'da sokaklar bomboş görüntülendi
4 günlük sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte İstanbul'da sokaklar bomboş görüntülendi
Evlerde bayram coşkusu! Bugün 23 Nisan, hep neşeyle doluyor insan
Evlerde bayram coşkusu! Bugün 23 Nisan, hep neşeyle doluyor insan
Yasağa uymayıp polisten kaçan genç, duvardan atlarken yakalandı
Yasağa uymayıp polisten kaçan genç, duvardan atlarken yakalandı
Yunuslar, İstanbul Ortaköy Sahili'nde görüldü
Yunuslar, İstanbul Ortaköy Sahili'nde görüldü
Ömer Uzun: Juventus Fenerbahçe'den Berke Özer'i istedi
Ömer Uzun: Juventus Fenerbahçe'den Berke Özer'i istedi
Belediye hoparlöründen okunan İstiklal Marşı'na balkonlardan eşlik edildi
Belediye hoparlöründen okunan İstiklal Marşı'na balkonlardan eşlik edildi
Hukukçular koronavirüsten etkilenen kiracıları uyardı: Kira indirimi, erteleme ve taksitlendirme isteyebilirsiniz
Hukukçular koronavirüsten etkilenen kiracıları uyardı: Kira indirimi, erteleme ve taksitlendirme...
Fenerbahçe, Atatürk'ün TBMM önündeki fotoğrafının yer aldığı dev pankartı Ülker Stadı'na astı
Fenerbahçe, Atatürk'ün TBMM önündeki fotoğrafının yer aldığı dev pankartı Ülker Stadı'na astı
Güne düşüşle başlayan dolar, 6,95'ten işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar, 6,95'ten işlem görüyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Özkoç Ziya Selçuk Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Emrah Hadise Serdar Ortaç Yıldız Tilbe
Spor Falcao Selçuk İnan Anderson Talisca Hidayet Türkoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Çocuk Nisan 23 Nisan Futbolcu
Şu an buradasınız: - Brezilya'nın en büyük eyaletinde Covid-19 nedeniyle toplu mezar açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.4.2020 18:13:53. #1.15#
title