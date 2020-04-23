Brezilya'nın en büyük eyaletinde Covid-19 nedeniyle toplu mezar açıldı
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Brezilya'nın en büyük eyaletinde Covid-19 nedeniyle toplu mezar açıldı

Brezilya'nın en büyük eyaleti Amazonas'ta yeni tip Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle sağlık sistemi çökerken toplu mezarlar kazılmaya başlandı.

23.04.2020 11:27 | Son Güncelleme: 23.04.2020 11:27
Brezilya'nın en büyük eyaletinde Covid-19 nedeniyle toplu mezar açıldı

Brezilya'nın en büyük eyaleti Amazonas'ta yeni tip Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle sağlık sistemi çökerken toplu mezarlar kazılmaya başlandı.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Çin'de ortaya çıkarak dünya geneline yayılan ölümcül Korona virüsü (Covid-19) "küçük bir grip" olarak nitelendirirken ülkede toplu mezarlar kazılmaya devam ediliyor. Ülkenin en büyük eyaleti Amazonas'ta sağlık sistemi çökerken, eyaletin en büyük şehri Manaus kentinde Korona virüsten hayatını kaybedenler için toplu mezar açılması kararı alındı. Manaos Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Nossa Senhora Aparecida Mezarlığı'nda cenazelerin yan yana gömüldüğü hendek adı verilen toplu mezarların kazılmaya başlandığı bildirildi. Söz konusu kararın artan ölü sayısı nedeniyle alındığı ve hayatını kaybedenlerin kimliklerinin korunacağı aktarıldı. Defin işlemi sırasında en fazla 5 aile üyesinin bulunmasına izin verildiği belirtildi.

Belediye Başkanı Arthur Virgilio Neto, bölgede durumun kritik olduğunu ve yerel sağlık sisteminin bunalmış olduğunu kaydetti. Yetkililer, salgın öncesi mezarlıkta günde yaklaşık 30 cenazenin gömüldüğü belirtilirken salgın sonrası bu sayının 100'ü geçtiğini ifade etti.

Latin Amerika'da Korona virüsten en çok etkilenen ülke durumunda olan Brezilya'da Covid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 924'e yükselirken vaka sayısı ise 425 artarak 46 bin 182'ye ulaştı.

Öte yandan, Korona virüsü umursamayan Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, geçtiğimiz günlerde de Covid-19 önlemlerine karşı düzenlenen bir protestoya katılmıştı. Bolsonaro ayrıca, Brezilyalılara "evde kal" uyarısında bulunan Sağlık Bakanı Luiz Henrique Mandetta'yı da görevden almıştı. - RIO DE JANEIRO

Kaynak: İHA

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