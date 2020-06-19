Brezilya'nın Çin'den sipariş ettiği solunum cihazlarının teslim edilmemesi gerilime neden oldu Güney Amerika'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) merkez ülkesi Brezilya'da, hükümetin Çin'den talep ettiği solunum cihazlarının teslim edilmemesi gerilime neden oldu.

Güney Amerika'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) merkez ülkesi Brezilya'da, hükümetin Çin'den talep ettiği solunum cihazlarının teslim edilmemesi gerilime neden oldu.

Çin basınından Global Times gazetesine konuşan isminin açıklanmasını istemeyen Çinli yetkililer, Brezilya hükümetinin Çin'den nisan ayı başında siparişini verdiği 600 solunum cihazının nakliyesiyle ilgil imzalanan kontratta yükümlüklerini yerine getirdiğini savundu.

Ancak söz konusu cihazların ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami kentindeki bir havalimanına ulaşması sonrasında Brezilya hükümetine cihazların ülkeye ulaştırılamayacağı bildirildi.

Brezilya hükümeti, olaydan Çin'i sorumlu tutarken, Brezilya Eğitim Bakanı Abraham Weintraub da olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kovid-19 salgınının Çin'in dünyayı domine etme planı olduğunu ve Çinli tedarikçi firmaların salgını kara çevirdiğini" ileri sürdü.

Çin basını, ventilatörlerin ABD'li şirketlere satılmasının Çin firmalarının sorumluğunda olmadığını ve bu şirketlerin Brezilya ile yaptıkları anlaşmalardan kar etmediğini ileri sürdü.

Öte yandan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu Eduardo Bolsonaro iki ülke arasında yaşanan gerilim sürecinde Çin'i Kovid-19'un yayılmasından sorumlu diktatörlük olmakla itham ederken, Çin'in Brasilia Büyükelçisi Yang Wanming, oğul Bolsanoro'ya hakaretlerini geri çekmesi ve Çin halkından özür dilemesi çağrısında bulundu.

Çin'den ilk etapta 15 bin solunum cihazı talebine onay alamayan ve siparişini verdiği cihazların tedarikinde de yaşadığı sorunların ardından Brezilya, solunum cihazını üretmek için yerli üreticilere yöneleceklerini duyurdu.

Brezilya basını nisan ayından bu yana gerilime neden olan Çin üretimi solunum cihazları Miami'ye ulaştığında, burada daha yüksek fiyat veren ABD'li şirketlere satıldığını yazmıştı.

Türkiye'nin ürettiği solunum cihazları Brezilya'ya nefes oldu

Diğer yandan Brezilya için Türkiye'nin ürettiği solunum cihazları, yeni bir nefes oldu.

Sao Paulo Valisi Joao Doria yaptığı bir paylaşımla "Made in Türkiye" baskılı solunum cihazlarının fotoğraflarına yer vererek, 2 bin 72 solunum cihazının Sao Paulo eyaletindeki farklı kamu hastanelerine dağıtıldığını aktardı.

Doria, solunum cihazlarının Taubate, Registro ve Bauru bölgelerine ulaştığı ve hastanelerde hizmete sunulduğunu belirtti.

Salgının en yoğun yaşandığı Güney Amerika ülkesi Brezilya'da virüs nedeniyle bugüne kadar 47 bin 748 kişi yaşamını yitirdi, vaka sayısı 978 bin 142'ye yükseldi.

Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

Kaynak: AA