Brezilya'nın Ceara eyaletinde polis greve gitti, 5 günde yaklaşık 150 cinayet işlendi
Brezilya'nın kuzeybatısındaki Ceara eyaletinde, maaşlarına zam isteyen polislerin greve gitmesiyle bölgede 5 günde en az 147 cinayet işlendi. Bu sayının normal ortalamanın beş katı üzerinde olduğu belirtildi
Brezilya'nın kuzeybatısındaki Ceara eyaletinde, maaşlarına zam isteyen polislerin greve gitmesiyle bölgede 5 günde en az 147 cinayet işlendi. Bu sayının normal ortalamanın beş katı üzerinde olduğu belirtildi.
Yerel basında yer alan haberlere göre, yasal grev hakkı olmayan polisler, kar maskeleriyle polis merkezlerini işgal etmiş, devriye araçlarıyla cadde ve sokakları ulaşıma kapatmış, bazı bölgelerde esnafı kepenk kapatmaya zorlamıştı. Euronews.com'da Görüntüle