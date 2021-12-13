Brezilya'nın Bahia eyaletinde şiddetli yağış sonucu 7 kişi öldü - Haberler
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Brezilya'nın Bahia eyaletinde şiddetli yağış sonucu 7 kişi öldü

Brezilya'nın Bahia eyaletinde şiddetli yağış sonucu 7 kişi öldü
AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Haberler | Güncel

Brezilya'nın kuzeydoğusundaki Bahia eyaletindeki şiddetli yağışlar sonucu en az 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Brezilya'nın kuzeydoğusundaki Bahia eyaletindeki şiddetli yağışlar sonucu en az 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ülke basınında çıkan haberler e göre, Sivil Savunma şiddetli yağışlar sonucu en az 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 175 kişinin yaralandığını ve binlerce kişinin yerinden olduğunu açıkladı.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ve Bahia Valisi Rui Falcao'nun bölgeye giderek yeniden yapılandırma yardımı sözü verdiği ifade edildi.

Geçen hafta ülkenin Bahia eyaletinin güney bölgesinde etkili olan yağışlar sele yol açmıştı.???????

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AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Son Dakika Haberleri

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