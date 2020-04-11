Brezilya’nın 1982 Dünya Kupası kadrosu koronavirüse karşı savaşa yardım ediyor 1982 Dünya Kupası’nda ikinci tur gruplarına kadar yükselen fakat İtalya’ya 3-2 mağlup olup elenen Brezilya’da o turnuvanın kadrosunda bulunan isimler bu sefer farklı bir amaç için bir araya geldiler.

1982 Dünya Kupası’nda ikinci tur gruplarına kadar yükselen fakat İtalya’ya 3-2 mağlup olup elenen Brezilya’da o turnuvanın kadrosunda bulunan isimler bu sefer farklı bir amaç için bir araya geldiler.

Paulo Roberto Falcao’nun liderliğini yaptığı ekipte Zico, Junior ve Leandro dâhil 19 isim bulunuyor. Sosyal medya aracılığıyla mesaj yayınlayan isimler, hedeflerinin Brezilya’daki koronavirüs savaşında ülkelerine maddi ve manevi destek yapmak olduğunu belirtiyorlar.

Falcao, “1982 Brezilya takımı yaratıcılığı, çalışma etiğini, yardımı ve birlikteliği bilen bir ekipti. Şimdi o ruhu yeniden bir araya getiriyoruz.” dedi. Brezilya’da şu ana kadar 900’den fazla insan koronavirüs nedeniyle hayatlarını kaybetti. 1982 kadrosu dışında birçok oyuncunun ve önemli ismin ülkedeki dayanışmaya katılması bekleniyor.

Zico, Falcao, Eder, Socrates, Serginho gibi efsane isimlerin bulunduğu 1982 Brezilya takımı, turnuvada ilk maçlarını zorlanmadan kazanırken ikinci tur gruplarının son maçında İtalya’yla oynamış fakat Rossi’nin üç golüne yalnızca iki golle karşılık verebilmişti.