Dünya Kupasından Elenen Brezilyalı Futbolculara Yumurtalı Saldırı

Favori olarak gösterildiği 2018 Dünya Kupası'na çeyrek finalde Belçika'ya elenerek nokta koyan Brezilya Milli Takımı, ülkeye dönüşte kötü bir sürprizle karşılaştı.

Büyük hayal kırıklığı yaşayan öfkeli taraftarlar, havalimanından çıkışta Sambacıları taşıyan otobüse yumurtalı saldırı düzenledi.

ÖLÜM TEHDİTLERİ DE ALDILAR

Bu arada 2-1 kaybedilen maçta kendi kalesine gol atan Brezilya'nın Manchester City'de forma giyen oyuncusu Fernandinho'nun da sosyal medya üzerinden ölüm tehditleri aldığı bildirildi.