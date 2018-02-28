Brezilya Milli Takım Yetkilileri, Vagner Love'u İzledi
Brezilya milli takım yetkilileri, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde 75 dakika sahada kalan yıldız futbolcu Vagner Love'u izledi.
Beşiktaş- Fenerbahçe derbisi için İstanbul'a gelen Brezilya Milli Takımı yetkililerinin, siyah-beyazlı ekipten iki futbolcuyla görüştükleri ortaya çıktı.
Teknik Direktör Tite'nin yardımcısı ve oğlu olan Matheus Bacchi'nin karşılaşmanın ardından Talisca ve Vagner Love ile bir araya geldiği bildirildi.
Bacchi statta yapılan görüşmede Talisca ve Love'a milli takım kapılarının kendilerine açık olduğunu aktardı. Tite'nin milli takım için 14 ismi şimdiden belirlediği ancak 9 kişilik boş kontenjan için Beşiktaşlı oyunculara şanslarının olduğunu ilettiği vurgulandı.
ÖNCELİK GIULIANO'DA
Fenerbahçeli Giuliano'yu öncelikli olarak izlemesi beklenen Brezilyalı yetkililerin derbide geçen yılın gol kralı Vagner Love'u da izleme şansı bulduklarına dikkat çekildi.
Cezalı Talisca'yı izleyemeyen Bacchi ve milli takım yetkililerinin dev karşılaşmada 75 dakika sahada kalan Vagner Love'u dikkatle takip ettikleri belirtildi.
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Gulliano için gelmişlerdi fb penaltı atamayınca love seçtilerCevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır
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culyano iş yaparCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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OLDU OLASI RONALDINHO ROBERTO CARLOSU FELAN DA DAHİL EDİN HATTA RIVALDO CAFU FELANCevap Yaz 8 2 Yayından Kaldır
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koskoca brezilya milli takımı vagner love''u izliyorsa vay onların haline. . . acaba lucescu istifa edip brezilya milli takımını mı çalıştırmaya başladı??Cevap Yaz 10 1 Yayından Kaldır
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en son alacakları adam wagner love. gol kıralı oldu ama fb maçında hiç iyi değildi. topa vuramıyorCevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır