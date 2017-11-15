Brezilya Milli Günü Ankara'da Kutlandı

Brezilya Milli Günü dolayısıyla Ankara'da resepsiyon düzenlendi.



Ankara Palas'ta düzenlenen resepsiyona Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Edward Gradilone, Büyükelçi İnan Özyıldız, diplomatik misyon temsilcileri ve diğer davetliler katıldı.



Gradilone, yaptığı konuşmada, "2018'de, Brezilya ve Türkiye arasında kurulan resmi diplomatik ilişkilerin 160'ıncı yıl dönümünü kutlayacağız. Bu vesileyle çeşitli organizasyonlar ve kutlama programları planlamaktayız." dedi.



İki ülke arasındaki ilişkilerin her geçen gün geliştiğini belirten Gradilone, "Ticaret alanında güçlü bir işbirliğimiz var. Türkiye'de 35 Brezilyalı futbolcu top koşturuyor. Brezilyalı turistlerin Türkiye'ye yoğun ilgisi var. Ayrıca, şarkıcılarımız, yazarlarımız ve akademisyenlerimiz Türkiye'de çeşitli etkinliklere katılmaktadır." dedi.



Büyükelçi Özyıldız, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'ın programındaki değişiklik nedeniyle resepsiyona katılamadığını belirtti.



Brezilya'nın milli gününü kutlayan Özyıldız, "Latin Amerika ülkeleri arasında ilişkilerimizin ileri düzeyde olduğu ülkelerden biri olan Brezilya, bölgedeki stratejik ortağımız ve en büyük ticari ortağımızdır." ifadesini kullandı.



Özyıldız, "1858 yılında Osmanlı İmparatorluğu ile Brezilya arasında ticari konuları da içeren anlaşmanın imzalanmasıyla ilişkilerimizin temeli atılmış oldu. Bu süre içerisinde ilişkilerimiz sürekli olarak gelişti ve çeşitlendi." diye konuştu.



İki ülke arasındaki ticaret hacminin 2016'da 2,1 milyar ABD doları olduğunu hatırlatan Özyıldız, bu miktarın arttırılması gerektiğini belirtti.



Program, Doç. Dr. Lilian Tonella Tüzün'ün piyano dinletisiyle sona erdi.