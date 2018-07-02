Brezilya, Meksika'yı 2-0 Yenerek Çeyrek Finale Yükseldi

Rusya'da düzenlenen Dünya Kupasında son 16 turu heyecanı yaşanırken Brezilya ve Meksika Samara Arena'da karşı karşıya geldi.

PERDEYİ NEYMAR AÇTI, FİRMİNO KAPATTI

52.dakikada sahneye çıkan Neymar ülkesini 1-0 öne geçirdi. Maç boyunca etkili bir oyun ortaya koyan Sambacılar'a karşı Meksika pozisyon bulmakta çok güçlük çekti. Beraberlik golü için umutlarını maçın son dakikalarına kadar taşıyan Meksika'nın hayalleri 88'de yıkıldı. Coutinho'nun yerine oyuna giren Firmino 2 dakika sonra durumu 2-0'a getirdi ve çeyrek final biletini kesti.

Sambacılar'ın çeyrek finaldeki rakibi Belçika-Japonya maçının galibi olacak.