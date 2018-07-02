Brezilya, Meksika'yı 2-0 Yenerek Çeyrek Finale Yükseldi
Dünya Kupası son 16 turunda Brezilya, Neymar ve Firmino'nun attığı gollerle Meksika'yı 2-0 yendi ve çeyrek finale yükseldi.
Rusya'da düzenlenen Dünya Kupasında son 16 turu heyecanı yaşanırken Brezilya ve Meksika Samara Arena'da karşı karşıya geldi.
PERDEYİ NEYMAR AÇTI, FİRMİNO KAPATTI
52.dakikada sahneye çıkan Neymar ülkesini 1-0 öne geçirdi. Maç boyunca etkili bir oyun ortaya koyan Sambacılar'a karşı Meksika pozisyon bulmakta çok güçlük çekti. Beraberlik golü için umutlarını maçın son dakikalarına kadar taşıyan Meksika'nın hayalleri 88'de yıkıldı. Coutinho'nun yerine oyuna giren Firmino 2 dakika sonra durumu 2-0'a getirdi ve çeyrek final biletini kesti.
Sambacılar'ın çeyrek finaldeki rakibi Belçika-Japonya maçının galibi olacak.
YORUMLAR (1)
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Aksam da belcika yendigi zaman muthis bir mac daha bizi bekliyor brezilya belcika macini sabirsizlikla bekliyorum bir de fransa arjantin maci cok hosuma gitmisti diyer maclari izlemedim.Cevap Yaz Yayından Kaldır