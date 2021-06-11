Brezilya mahkemesinden Kupa Amerika ev sahipliğine onay
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Brezilya mahkemesinden Kupa Amerika ev sahipliğine onay

Brezilya mahkemesinden Kupa Amerika ev sahipliğine onay
Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor

Brezilya Yüksek Mahkemesi, Kupa Amerika (Copa America) futbol turnuvasına ülkenin ev sahipliği yapmasına yapılan itirazın reddedildiğini açıkladı.

Brezilya Yüksek Mahkemesi, Kupa Amerika (Copa America) futbol turnuvasına ülkenin ev sahipliği yapmasına yapılan itirazın reddedildiğini açıkladı.

Mahkemeden yapılan açıklamada, Brezilya'da düzenlenecek turnuvanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle durdurulması gerektiğine ilişkin yapılan itirazın kabul edilmediği belirtildi.

Açıklamada, Brezilya mahkemesinin turnuvayı durdurma veya iptal etme yönünde bir yetkisi olmadığı, eyalet yönetimleri ve belediye başkanlarının turnuvanın düzenleneceği yerlerde gereken sağlık önlemlerini alması gerektiği vurgulandı.

Seyircisiz düzenlenecek turnuvanın 48 saat öncesinde takımlar ve teknik ekipler, salgın kısıtlamaları nedeniyle karantina altına alınacak.

2020'de salgın nedeniyle ertelenen turnuvanın ev sahiplerinden Kolombiya'da şiddetli protestolar, Arjantin'de ise Kovid-19 salgını nedeniyle iki ülke turnuvadan çekilmiş ve turnuvanın Brezilya'da düzenleneceği, geçen ay sonunda duyurulmuştu.

Turnuva, 14 Haziran Pazartesi TSİ 00.00'da Brezilya-Venezuela maçıyla başlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

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