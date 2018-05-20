Brezilya Mafyası da Tosun'un Peşine Düştü
Kurduğu Çiftlik Bank sistemiyle binlerce kişiyi 1 milyar liradan fazla dolandırıp kaçan Mehmet Aydın, Brezilya mafyasının da dikkatini çekti. Aydın'ın can güvenliği nedeniyle Brezilya'dan da kaçabileceği belirtiliyor.
Mehmet Aydın'ın Bolivya'da inşaat işine girip yatırım yaptığı öğrenildi. Türk İnterpol'ü tarafından takibe alınan Aydın'ın lüks hayatı nedeniyle acımasızlığıyla bilinen Brezilya mafyasının da dikkatini çektiği bildirildi. Aydın'ın can güvenliği nedeniyle Brezilya'dan da kaçabileceği değerlendiriliyor
TOSUN HALİNDEN MEMNUN
Mehmet Aydın, ortaya çıkan son fotoğrafında, güneş gözlüğü ve bornozuyla halinden oldukça memnun görünüyor. (Akşam)