Brezilya lideri Bolsonaro: ya öldürüleceğim ya tutuklanacağım ya da yeniden seçileceğim
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BBC

Brezilya lideri Bolsonaro: ya öldürüleceğim ya tutuklanacağım ya da yeniden seçileceğim

Brezilya lideri Bolsonaro: ya öldürüleceğim ya tutuklanacağım ya da yeniden seçileceğim
BBC - Haberler | Dünya

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, geleceğindeki üç alternatifin hapis, öldürülmek ya da gelecek yılki başkanlık seçimlerinde zafer kazanmak olduğunu söyledi.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, geleceğindeki üç alternatifin hapis, öldürülmek ya da gelecek yılki başkanlık seçimlerinde zafer kazanmak olduğunu söyledi.

Sağcı popülist lider, kamuoyu yoklamalarında solcu eski Devlet Başkanı Luis Inacio Lula da Silva'nın arkasında görünüyor.

Bolsonaro Evanjelik Kilisesi liderlerine yaptığı konuşmada "Geleceğim için üç alternatif var: tutuklanmak, öldürülmek ya da zafer" dedi.

Ancak eski subay, hapse atılması şansı olmadığını da ekledi "çünkü, dünya üzerindeki herhangi bir insan beni tehdit edemez" diye konuştu.

Bolsonaro 2018'deki seçim gezisi sırasında neredeyse bıçaklanarak öldürülüyordu. Brezilya liderinin bu sözleri, ülkenin adalet sistemi ve seçim yetkilileriyle arasındaki gerilimin arttığı bir dönemde geldi.

İkinci kez seçilmeyi uman 66 yaşındaki siyasetçi, ülkedeki elektronik oy verme sistemini eleştirmiş ve gelecek yılki başkanlık seçimlerinin sonuçlarını tanımama tehdidinde bulunmuştu.

Brezilya seçim mahkemesi başkanı ise Çarşamba günü, oylama sisteminde herhangi bir sorun olmadığını söylemişti.

Ancak Bolsonaro eleştirilerini sürdürdü ve "Bir kopma yaratmayı istemeyen ya da bunu provoke etmeyen bir başkan var, ancak her şeyin bir sınırı var, böyle yaşamaya devam edemem"dedi.

Bolsonaro evanjelik liderlere, 7 Eylül'de kendisine destek için ülke çapında yapılacak gösterilere katılma çağrısında bulundu.

Cuma günü 150 yerli, atalarının topraklarıyla ilgili kilit önemdeki bir yüksek mahkeme kararından önce başkanlık sarayı önünde eylem yaptı.

Bolsonaro, tarımsal yayılmayı engellediği gerekçesiyle yerli haklarının geri verilmesinin yavaşlatılmasına destek veriyor.

Ülke yarım milyondan fazla Brezilyalı'nın ölümüne yol açan koronavirüs salgınının yanı sıra, yüksek enflasyon, açlık ve işsizlikle mücadele ediyor.

Brezilya lideri Bolsonaro: ya öldürüleceğim ya tutuklanacağım ya da yeniden seçileceğim
BBC
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