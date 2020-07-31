Brezilya lideri Bolsonaro'nun eşi de Covid-19'a yakalandı Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınından en çok etkilenen Brezilya'nın Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun ardından eşi Michelle Bolsonaro'nun da (Covid-19) testi pozitif çıktı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınından en çok etkilenen Brezilya'nın Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun ardından eşi Michelle Bolsonaro'nun da (Covid-19) testi pozitif çıktı.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun eşi Michelle Bolsonaro'nun da (Covid-19) testi pozitif çıktı. Brezilya kabinesindeki Bilim ve Teknoloji Bakanı Marcos Pontes (57) da koronavirüs olduğunu ifade etti. Pontes, Brezilya hükümetinde koronavirüse yakalanan 5'inci bakan oldu. Bolsonaro geçen günlerde koronavirüs olduğunu doğrulamış ancak iyileştiğini ve son yapılan testin negatif olduğunu açıklamıştı. Michelle Bolsonaro'nun durumun iyi olduğu ve karantinada tedavi edildiği belirtildi.

KABİNEDE 5 BAKAN COVİD-19'A YAKALANDI

Brezilya'da Mart ayında 2 kabine üyesi koronavirüse yakalanmış ve geçen hafta Vatandaşlık Bakanı Onyx Lorenzoni ve Eğitim Bakanı Milton Ribeiro'nun koronavirüs olduğu açıklanmıştı. Son olarak Bilim ve Teknoloji Bakanı Pontes'in de koronavirüse yakalanmasıyla, kabinede koronavirüs olan bakan sayısı 5 oldu.

Kaynak: DHA