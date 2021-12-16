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Brezilya Kupası'nı Atletico Mineiro kazandı

Brezilya Kupası'nı Atletico Mineiro kazandı
AA / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor

2021 Brezilya Kupası finali rövanş maçında Atletico Mineiro, deplasmanda Athletico Paranaense'yi 2-1 yenerek kupaya uzandı.

2021 Brezilya Kupası finali rövanş maçında Atletico Mineiro, deplasmanda Athletico Paranaense'yi 2-1 yenerek kupaya uzandı.

Curitiba kentindeki Baixada Stadı'nda oynanan karşılaşmada, konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Keno ve 75. dakikada Hulk kaydetti. Athletico Paranaense'nin tek golü, 86. dakikada Jaderson'dan geldi.

Finalin ilk maçını 4-0 kazanan Atletico Mineiro, rövanşında da rakibini yenerek ikinci kez turnuvadan zaferle ayrıldı. Atletico Mineiro'nun Brezilyalı yıldız oyuncusu Hulk, turnuvayı 8 golle tamamlayarak krallık yarışında adını zirveye yazdırdı.

50 yıl aranın ardından şampiyonluğa ulaşan Atletico Mineiro, bu sezon ikinci kez kupa sevinci yaşadı.

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor Haberleri

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