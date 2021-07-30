Brezilya karla kaplandı
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Brezilya karla kaplandı

Brezilya karla kaplandı
Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere - Haberler | Güncel

Hava sıcaklığının rekor seviyede düştüğü Brezilya kar yağışlarının etkisinde kaldı.

Hava sıcaklığının rekor seviyede düştüğü Brezilya kar yağışlarının etkisinde kaldı.

Meteoroloji şirketi Somar Meteorologia, Rio Grand do Sul eyaletinde 40'tan fazla şehirde buzlanma olayı yaşandığını ve en az 33 belediyede kar yağışı olduğunu bildirdi.

Ülkenin güneyinde 28 Temmuz'da başlayan kar yağışı da devam ediyor. Hava sıcaklıklarının Parana ve Santa Catarina eyaletlerinde de düşmesi bekleniyor.

Bu arada, şiddetli soğuklardan çok sayıda kahve, şeker kamışı ve portakal ekim alanı da etkilendi.

Dünyanın önde gelen kahve üreticisi konumundaki Brezilya'nın soğuk havalarla karşı karşıya kalması uluslararası kahve ve şeker fiyatlarını yükseltti.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere

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