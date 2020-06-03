Brezilya kabusu yaşıyor: Bir günde bin 262 kişi koronadan öldü
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Brezilya kabusu yaşıyor: Bir günde bin 262 kişi koronadan öldü

Brezilya'da son 24 saatte korona virüse bağlı bin 262 ölüm vakası bildirildi.

Brezilya kabusu yaşıyor: Bir günde bin 262 kişi koronadan öldü
03.06.2020 10:07 | Son Güncelleme: 03.06.2020 10:10

Brezilya'da son 24 saatte korona virüse bağlı bin 262 ölüm vakası bildirildi. Bu rakam salgının başlamasından bu yana ülkede görülen en yüksek koronaya bağlı ölü sayısı olarak kayıtlara geçti.

Güney Amerika ülkesi Brezilya'da korona virüse bağlı ölü sayısı 31 bin 199'a yükseldi. Sağlık Bakanlığı raporlarına göre, Brezilya'da son 24 saatte 28 bin 936 kişide daha korona virüs tespit edildi. Ülke genelindeki toplam enfekte sayısı 558 bin 237'ye ulaştı. ABD'den sonra dünyada en fazla korona virüs vakası olan ikinci ülke olan Brezilya'da son 24 saatte bin 262 kişi korona sonucu hayatını kaybetti.

Brezilya, ABD, İngiltere ve İtalya'dan sonra en fazla korona virüse bağlı ölümün yaşandığı ülke.

EN FAZLA YERLİLER ETKİLENDİ

Brezilya'da korona virüs salgınında en fazla yerli halkaların yaşadığı Amazonas eyaletini vurdu. Son 24 saatte korona virüse bağlı ölümler arasında 100'den fazla yerli kabile üyesinin olduğu bildirildi.

Şehirde yaşayan insanlardan farklı bir şekilde beslenen ve farklı yaşayan Amazonlardaki yerli halkın bağışıklık sistemi de farklı. Bu nedenle Amazonas'ın başkenti Manaus'ta bulunan Nilton Lins Hastanesi sadece yerli halkın tedavi edilebilmesi için uygun hale getirildi. Bu hastalar için özel olarak 53 yoğun bakım ünitesi hazırlandı.

Kaynak: İHA

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