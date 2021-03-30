Brezilya kabinesinde 6 isimde değişiklik
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Brezilya kabinesinde 6 isimde değişiklik

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Brezilya kabinesinde 6 isimde değişiklik

Brezilya'da Savunma, Dışişleri ve Adalet Bakanlarının yanı sıra, Brezilya başsavcısı, hükümet sekreteri ve kabine şefliğine yeni isimler atandı.

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Brezilya'da Savunma, Dışişleri ve Adalet Bakanlarının yanı sıra, Brezilya başsavcısı, hükümet sekreteri ve kabine şefliğine yeni isimler atandı.

Brezilya kabinesinde 6 isimde değişikliğe gidildi. Dışişleri ve Savunma bakanlarının istifasının ardından Devlet Başkanı Jair Bolsonaro Adalet Bakanını da görevden aldı. İki yıl önce göreve gelen Başkan Bolsonaro, Fernando Azevedo e Silva'dan boşalan Savunma Bakanlığına General Walter Souza Braga Netto'yu atadı. Bugün görevinden ayrıldığını açıklayan Walter de Sozua, geçtiğimiz hafta Bolsonaro'nun karantina kararını eleştirmişti. Korona virüs salgını sırasında gösterdiği performans ile senatörler tarafından eleştirilen ve gün içinde istifa eden Dışişleri Bakanı Ernesto Araujo'nun yerine ise Carlos Alberto Franco França atanırken, yeni Adalet Bakanı da Anderson Torres oldu. General Luiz Eduardo Ramos ise bakanlık seviyesinde görev yapan kabine şefliğine atandı. Brezilya Başsavcılığına Andre Mendonca, hükümet sekreterliğine de Flavia Arruda getirildi.

Bolsonaro, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, "Pazartesi günü 6 bakanlıkta değişikliğe gittik, ilgili atamalar resmi gazetede yayınlanacak" ifadelerini kullandı.

Ocak 2019'da göreve başlayan Bolsonaro, bugüne kadar kabinesinde en geniş kapsamlı revizyonunu gerçekleştirmiş oldu. - BRASILIA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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