Brezilya Judo Grand Slam: Mikail Özerler bronz madalya kazandı

09.10.2019 11:21

Brezilya Judo Grand Slam Turnuvası'nın son günü ağırsiklet kategorisinde Fransız Teddy Riner güne damgasını vurdu. Riner eleme maçlarında ilk önce Japon judoka Kokoro Kageura ve daha sonra Rus Inal Tasoev ile karşılaştı. Fransız judoka yarı finalde ise Dünya Şampiyonu Lukas Krpalek'i tatamide yenilgiye uğrattı.



Riner finalde ise Brezilyalı David Moura ile karşılaştı. Nefes kesen maçta Riner mükemmel bir osoto maki komi tekniği ile rakibini yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Euronews.com'da Görüntüle