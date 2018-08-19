Brezilya Hükümeti Venezuela Sınırına Asker Gönderecek

SAO Brezilya hükümetinin, ülkedeki Venezuelalı göçmenlere yönelik saldırılar nedeniyle sınıra yakın Pacaraima kasabasına asker göndereceği bildirildi.

Brezilya resmi haber ajansı Agencia Brasil'de yer alan haberde, Kamu Güvenliği Bakanlığının Pacaraima'ya en az 60 asker göndermeyi planladığı belirtildi.

Pacaraima kasabasında bir dükkan sahibinin bıçaklanması ve soygun yapılması üzerine halk, göçmenleri protesto etmek için sokaklara dökülmüştü.

Eylemciler, soygundan dört göçmeni sorumlu tutarak bölgedeki göçmenlere saldırmıştı. Saldırıya uğrayan birçok Venezuelalı, sınırı aşarak ülkelerine dönmek zorunda kalmıştı.

Gasbedilen Brezilyalı dükkan sahibinin, hastanede tedavi altına alındığı belirtilmişti.

Venezuelalılar, ülkedeki ekonomik kriz nedeniyle Brezilya'ya geçiş yapıyor.



Pacaraima'ya 50 bin göçmenin geçtiği tahmin ediliyor.