Brezilya Futbol Federasyonu: Sağlık görevlilerinin tutumu karşısında şaşkınız
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Brezilya Futbol Federasyonu: Sağlık görevlilerinin tutumu karşısında şaşkınız

Brezilya Futbol Federasyonu: Sağlık görevlilerinin tutumu karşısında şaşkınız
Anadolu Ajansı / Muhammed Emin Canik - Haberler | Spor

BUENOS Brezilya Futbol Federasyonu (CBF), 2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'ndeki Brezilya-Arjantin maçının ertelenmesine neden olan Brezilya Sağlık Gözetim Ajansının (ANVISA) tutumu nedeniyle "şaşkın" olduklarını açıkladı.

BUENOS Brezilya Futbol Federasyonu (CBF), 2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'ndeki Brezilya-Arjantin maçının ertelenmesine neden olan Brezilya Sağlık Gözetim Ajansının (ANVISA) tutumu nedeniyle "şaşkın" olduklarını açıkladı.

CBF'den yapılan yazılı açıklamada, Brezilya-Arjantin maçının askıya alınmasına yol açan olaylar sebebiyle federasyonun derin bir üzüntü duyduğu belirtildi.

Açıklamada, "CBF, en sert sağlık önlemlerinin alınmasını savunur ve bunlara uyar. Ancak, başlamış bir karşılaşmada, ANVISA'nın gerçekleştirdiği eylem karşısında tam anlamıyla şaşırdığını vurgular. ANVISA, bunu daha uygun bir şekilde, farklı bir zamanda ve maçtan önce yapabilirdi." ifadeleri kullanıldı.

Ertelenen maçla ilgili CBF'nin hayal kırıklığının yinelendiği açıklamada, federasyonun karşılaşma hakkında CONMEBOL ve FIFA'nın alacağı kararı beklediği belirtildi.

Brezilya'nın Sao Paulo şehrinde Brezilya ile Arjantin arasında oynana karşılaşma, ANVISA görevlilerinin, Brezilya'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı aldığı tedbirlere uymadığı gerekçesiyle 4 Arjantinli futbolcuyu almak üzere 6. dakikaya gelinirken sahaya girmesinin ardından askıya alınmıştı.

Yetkililer, İngiltere'de forma giyen Arjantinli Emiliano Martinez, Cristian Romero, Gio Lo Celso ve Emiliano Buendia'nın, son 14 günde İngiltere'de bulunmalarına rağmen göç idaresinin Brezilya'ya girmek için istediği yeminli beyanda son 14 günde İngiltere'de bulunmadıklarına dair belge imzalamak suretiyle yasaları çiğnediğini belirtmişti.

Brezilya'da Kovid-19 salgınına karşı uygulanan önlemler kapsamında, son 14 günde İngiltere, Güney Afrika, Kuzey İrlanda ve Hindistan'da bulunan yabancıların ülkeye girmesine izin verilmiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Emin Canik

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Brezilya Futbol Federasyonu: Sağlık görevlilerinin tutumu karşısında şaşkınız - Haberler Spor
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