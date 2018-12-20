Brezilya Devlet Başkanına Yolsuzluk Suçlaması

Brezilya'da yakında görevi sona erecek olan Devlet Başkanı Michel Temer hakkında rüşvet aldığı iddiasıyla suçlamada bulunuldu.

Brezilya'da 1 Ocak'ta görevi Jair Bolsonaro'ya devredecek olan Devlet Başkanı Michel Temer hakkında rüşvet aldığı iddiasıyla suçlamada bulunuldu. Başsavcı Raquel Dodge, Temer hakkında hazırladığı iddianameyi tamamladı. Devlet başkanı hakkında 2017'de bir liman işletmesi ihalesine fesat karıştırdığı, kara para akladığı ve rüşvet aldığı iddiasıyla dava açma kararı alındı.

Temer adına açıklama devlet başkanlığı makamı olan Planalto Sarayı'ndan geldi. Devlet başkanının iddia edilen dosyalarla herhangi bir alakasının olmadığı duyuruldu. Herhangi bir kuruma ayrıcalık sağlandığı iddialarının asılsız olduğu belirtildi. Temer'in masum olduğunu mahkeme sürecinde ispatlayacağı savunuldu.

Brezilya'da bir devlet başkanının yargılanabilmesi için Kongre'nin alt kanadı olan Temsilciler Meclisi'nin üçte ikisinin onayı olması gerekiyor. Temer hakkında 2016'dan bu yana iki farklı yolsuzluk dosyası Temsilciler Meclisi'ne gelmiş ama veto edilmişti. - BRASILIA

Kaynak: İHA