Brezilya Devlet Başkanı Temer İçin Soruşturma İzni

Brezilya Federal Yüksek Mahkemesi, yolsuzluk yapmakla suçlanan Devlet Başkanı Temer ile ilgili soruşturma başlatılmasını kararlaştırdı.

Brezilya Devlet Başkanı Temer İçin Soruşturma İzni

Brezilya Federal Yüksek Mahkemesi, yolsuzluk yapmakla suçlanan Devlet Başkanı Temer ile ilgili soruşturma başlatılmasını kararlaştırdı.

Kaynak: Dunya.com