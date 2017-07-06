Brezilya Devlet Başkanı Temer Hakkındaki Yolsuzluk Suçlaması

SAO Brezilya'da yolsuzlukla suçlanan Devlet Başkanı Michel Temer, hakkındaki suçlamaları reddetti.



Temer'in Avukatı Antonio Mariz de Oliveira, müvekkilinin 98 sayfalık savunmasını Temsilciler Meclisi Komisyonuna sundu.



Devlet Başkanı Temer hakkındaki suçlamaların "varsayım ve hayal ürünü" kaynaklı olduğunu ileri süren Oliveira, devlet başkanının gerekirse kongre karşısında kendisini savunmaya hazır olduğunu söyledi.



Başsavcı Rodrigo Janot, geçen hafta Temer hakkında hazırladığı iddianameyi Federal Yüksek Mahkemeye sunmuştu. Federal Yüksek Mahkeme, iddianameyi devlet başkanına karşı dava açılmasına izin verme yetkisine sahip Meclise gönderecek. Meclisten yargılamaya izin çıkması için 513 milletvekilinin üçte ikisinin oyu gerekiyor. Meclisteki oylamada dava açılması kararı çıkarsa Federal Yüksek Mahkemedeki 11 yargıç, başsavcının iddianamesini kabul edilip dava açabilecek.



Temer ile ilgili iddialar, mart ayında hayvansal gıda üretim şirketi JBT'nin sahiplerinden Joeasley Batista'nın Temer ile bir görüşmesini gizlice kaydetmesinin ardından ortaya atılmıştı. Batista'nın Araba Yıkama yolsuzluk operasyonu kapsamında başsavcılığa teslim ettiği ses kayıtlarına göre, Temer, Batista'ya hapisteki eski Temsilciler Meclisi Başkanı Eduardo Cunha'nın sessiz kalmasını garanti ediyordu. Batista'nın bu kayıtları yolsuzluk soruşturmasında başsavcılığa vermesi ve bu kayıtların basına sızması ile Federal Yüksek Mahkeme, Temer hakkında soruşturma açılmasına izin vermişti. Başsavcılığa ifade veren JBS yöneticilerinin bütün iddialarını reddeden Temer görevinden istifa etmeyeceğini açıklamıştı.



Brezilya'da devam eden yolsuzluk operasyonlarında nisan ayında Federal Yüksek Mahkeme 8 bakan, 29 senatör ve 42 federal milletvekili hakkında yolsuzluk soruşturması açılmasına izin vermişti. Geçen yıl gerçekleşen yolsuzluk karşıtı protestolar sonucu Senato, eski Devlet Başkanı Dilma Rousseff'i önce görevinden 6 ay süreyle azletmiş, sonrasında ise oylama sonucunda görevinden almıştı.



Eğer Temer istifa eder veya görevden alınırsa, Brezilya anayasasına göre 2018 yılının sonundaki seçimlere kadar görevi sürdürecek başkanı Kongre seçecek. Ancak Brezilyalılar, politikacıların karıştığı yolsuzluk skandalları nedeniyle yeni bir seçim yapılmasını istiyor.