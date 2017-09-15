Brezilya Devlet Başkanı Temer'e Yeni Suçlama

Brezilya Başkanı Temer hakkında "suç örgütüne liderlik etme" ve "adaleti engelleme" suçlamalarıyla mahkemeye yeni bir dilekçe verildi.

Brezilya Devlet Başkanı Temer'e Yeni Suçlama

Brezilya Başkanı Temer hakkında "suç örgütüne liderlik etme" ve "adaleti engelleme" suçlamalarıyla mahkemeye yeni bir dilekçe verildi.

Kaynak: Dunya.com