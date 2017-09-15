Brezilya Devlet Başkanı Temer'e Yeni Suçlama

Brezilya Başkanı Temer hakkında "suç örgütüne liderlik etme" ve "adaleti engelleme" suçlamalarıyla mahkemeye yeni bir dilekçe verildi.
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