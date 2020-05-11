Brezilya Devlet Başkanı'nın, Kovid-19 salgınında gölde jet ski kullanması tepki çekti
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Brezilya Devlet Başkanı'nın, Kovid-19 salgınında gölde jet ski kullanması tepki çekti

Brezilya Devlet Başkanı'nın, Kovid-19 salgınında gölde jet ski kullanması tepki çekti
11.05.2020 01:02 | Son Güncelleme: 11.05.2020 01:02

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yetkililerin sosyal mesafe uyarılarına rağmen gölde jet ski kullanması tepkilere neden oldu.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yetkililerin sosyal mesafe uyarılarına rağmen gölde jet ski kullanması tepkilere neden oldu.

Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle 10 binden fazla kişi yaşamını yitirirken, Devlet Başkanı Bolsonaro'nun salgını yeterince ciddiye almaması kamuoyunda tepkilere yol açtı.

Brezilya basınındaki haberlerde Bolsonaro'nun, 30 misafiri ile mangal partisi vermeyi planladığı ancak eleştirilerin ardından bu etkinliği iptal ederek, gölde jet ski kullanmaya karar verdiği bildirildi.

Bolsonaro'nun başkent Brasilia'da yer alan Paranoa Gölü'nde jet ski kullanırken çekilen görüntülerinin sosyal medyada yayılması üzerine, binlerce kişi Bolsonaro'ya tepki gösterdi.

Bolsonaro, salgını "histeri" şeklinde nitelendirmişti

Brezilya'da Kovid-19'a karşı tutumu nedeniyle eleştirilen aşırı sağcı Devlet Başkanı Bolsonaro, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) salgına karşı uyarılarının dikkate alınmasını savunduğu için anlaşamadığı Sağlık Bakanı Henrique Mandetta'yı 16 Nisan'da görevden almıştı.

Kendisine karantina önerildiği dönemde dışarı çıkıp destekçileriyle tokalaşan, halkı karantinaya uymamaya davet eden Bolsonaro, salgını "histeri, "kuruntu" ve "küçük bir grip" şeklinde nitelendirerek, karantina tedbirleri uygulayan eyalet valileri ile belediye başkanlarını eleştirmişti.

Güney Amerika ülkesi Brezilya'da, 10 bin 739 kişinin hayatına mal olan Kovid-19 şu ana kadar 156 bin 862 kişide görüldü.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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