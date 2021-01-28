Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, yoğunlaştırılmış süt alımına ilişkin haberler nedeniyle medyayı eleştirdi

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, yönetiminin 2020'de yoğunlaştırılmış kutu sütlere 3 milyon dolar harcadığıyla ilgili haberlerin ardından medyayı ağır ifadelerle eleştirdi.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, yönetiminin 2020'de yoğunlaştırılmış kutu sütlere 3 milyon dolar harcadığıyla ilgili haberlerin ardından medyayı ağır ifadelerle eleştirdi.

Brezilya'da "yoğunlaştırılmış süte geçen yıl 3 milyon dolar harcanması"yla ilgili 26 Ocak'ta yayımlanan haberler, kısa sürede sosyal medyada günün konusu oldu.

Bolsonaro, ülkesindeki restoranda destekçilerine hitabında, medyanın bu konudaki tutumunu eleştirdi, gazetecilere küfür ve hakaretler yağdırdı.

Yoğunlaştırılmış sütün en sevdiği tatlı olduğunu, satın alınan 2,5 milyon kutu yoğunlaştırılmış sütün, diğer görevlilerin yanı sıra 370 binden fazla silahlı kuvvetler üyesini besleyeceğini belirten Bolsonaro, bunun çoğunlukla taze sütün gönderilemediği bölgelerde faaliyet göstermeleri nedeniyle askerler için ideal olduğunu dile getirdi.

Bolsonaro, seçimleri kazandığı 2018'den bu yana yoğunlaştırılmış sütle kaplı ekmek yediği fotoğraflarını da sosyal medyada yayımladı.

Bolsonaro, önceki yönetimlerin yoğunlaştırılmış süte kendisinden daha fazla para harcadığının da altını çizdi.

Birçok sosyal medya kanalında yayımlanan videoda da destekçileri ve bakanlarının kendisini alkışladığını vurgulayan Bolsonaro, "Bu yoğunlaştırılmış kutu sütleri siz de krakerlerinize sürün. Bu anlamsız suçlamalar bizi hiçbir yere götürmüyor ve beni bununla suçluyorlarsa nedeni suçlayacak başka hiçbir şey olmamasıdır." ifadelerini kullandı.

Bolsonaro hükümetinin bu satın alımı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde yürütülen pandemi yardım programını uzatmayı reddetmesinden kısa süre sonra olması sebebiyle ülkede en dikkati çeken olay oldu. Hükümetin yaptığı harcamaları gösteren internet sitesi, Brezilyalıların ilgisi sebebiyle çökerek bir gün boyunca erişime açılamadı.

Brezilya Devlet Başkanı Kovid-19 sürecini de yönetememekle suçlanıyor

Brezilya'da Kovid-19 salgınıyla mücadele sürecinde Bolsonaro'ya destek verenlerin sayısı da düşmüştü.

Bir anket, Kovid-19 salgınıyla mücadelede başarısız olması ve aşılama sürecini yönetme biçimi nedeniyle Bolsonaro'ya desteğin azaldığını ortaya koymuştu.

Ankete göre, salgınla mücadelede Bolsonaro yönetimini "kötü" ya da "çok kötü" şeklinde değerlendirenlerin oranı yüzde 40'a çıkarken "iyi" ya da "çok iyi" şeklinde değerlendirenlerin oranı yüzde 32'ye düşmüştü. Bu oranın, daha önceki anketlerde yüzde 38 olduğuna işaret edilmişti.

Brezilya'da 2020'de hükümeti eleştirenlerin oranında da artış yaşandığı belirtilmişti.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 220 bin 237 kişi Kovid-19'dan yaşamını yitirdi, vaka sayısı 9 milyon 485'e yükseldi.

Brezilya, dünyada ABD ile Hindistan'ın ardından en çok Kovid-19 vakasının görüldüğü ülke konumunda bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Hakkı Çetinkaya