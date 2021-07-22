Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'ya, Youtube şoku
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Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'ya, Youtube şoku

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'ya, Youtube şoku
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Video paylaşım sitesi Youtube, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun videolarını "korona ile ilgili yanlış bilgi yaydığı" gerekçesiyle kaldırdı.

Video paylaşım sitesi Youtube, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun videolarını "korona ile ilgili yanlış bilgi yaydığı" gerekçesiyle kaldırdı.

Youtube, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro video paylaşım sitesinde yayınlanan 15 videosunu kaldırdı. Videoların yanlış bilgi yaydıkları gerekçesiyle kaldırıldığını açıklayan Yotube, kararın siyasi ya da ideolojik olmadığını içerikle ilgili olduğunu duyurdu. Kaldırılan görüntüler arasında Bolsonaro'nun ulusa sesleniş konuşmaları, baknaları ile görüşmeleri ve bazı canlı yayınlanan videolar bulunuyor.

Salgının başından buyana aşılama ve maske kullanımına karşı ifadeler kullanan Bolsonaro, tarafından konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Eski Sağlık Bakanının skandal sözleri de kaldırıldı

Kaldırılan görüntüler arasında, Brezilya Eski Sağlık Bakanı Eduardo Pazuello'nun korona virüsü AIDS ile kıyasladığı ifadelerin bulunduğu görüntü de bulunuyor. Pazuello görüntüde, "HIV de halen devam ediyor. Halen hastalık kapanlar var, çoğu da iyileşiyor ve hayat devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Bir diğer görüntüde ise Brezilyalı bir doktor tartışmalı hidroksiklorokin ve ivermectin ilaçlarını Covid-19 tedavisi için öneriyor. Youtube, her iki maddeyi de etkili bir tedavi olarak tanıtan içeriğe izin vermediklerini savundu.

Bolsonaro için ilk değil

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun videolarının sosyal medya platformlarından kaldırılması ilk değil. Geçtiğimiz yıl sosyal medya platformları Twitter ve Facebook tarafından, Bolsonaro'nun sosyal mesafe kuralına karşı çıktığı ve ülkedeki yüksek vaka sayılarının korona virüse karşı bağışıklık sağlayacağına ilişkin ifadelerinin yer aldığı görüntüleri kaldırıldı.

Brezilya salgından en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alıyor. Nisan ayında, Bolsonaro hükümetinin korona salgını politikasına ilişkin kongre bünyesinde resmi soruşturma başlatmıştı. Ülke genelinde toplam 19 milyon 474 bin 489 korona virüs vakası tespit edilirken, 545 bin 690 kişi korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. - BRASILIA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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