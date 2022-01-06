Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro taburcu edildi

SAO PAULO (İHA) – Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, geçtiğimiz Pazartesi günü karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılırken tedavisinin ardından bugün taburcu edildi.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, geçtiğimiz Pazartesi günü karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılmıştı. Bağırsak tıkanıklığı yaşadığı açıklanan 66 yaşındaki Devlet Başkanı Bolsonaro, Sao Paulo hastanesinde tedavi altına alınırken doktorlar ameliyata ihtiyaç duyulmadığını açıklamıştı. Devlet Başkanı Bolsonaro, 2 gün süren tedavisinin ardından bugün taburcu edildi.

Bıçaklı saldırı sebebiyle sağlık problemleri devam ediyor

Devlet Başkanı Bolsonaro, 2018'deki seçim kampanyası sırasında psikolojik problemleri olduğu belirtilen bir kişi tarafından bıçaklamasından sonra 4 ameliyat geçirmişti. Saldırı sonrası bir dizi sağlık problemi yaşayan Devlet Başkanı Bolsonaro, en son geçtiğimiz Temmuz ayında yine bağırsak tıkanıklığı nedeniyle hastanede 4 gün boyunca tedavi görmüştü. - SAO PAULO

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet