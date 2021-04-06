Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, Putin ile "Sputnik V" aşısının satın alınmasını ve üretimini görüştü
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Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, Putin ile "Sputnik V" aşısının satın alınmasını ve üretimini görüştü

Anadolu Ajansı / Muhammed Emin Canik - Haberler | Güncel
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, Putin ile 'Sputnik V' aşısının satın alınmasını ve üretimini görüştü

BUENOS Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile Rusya'nın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği "Sputnik V" aşısının satın alınmasını ve Brezilya'da üretimini konuştu.

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BUENOS Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile Rusya'nın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği "Sputnik V" aşısının satın alınmasını ve Brezilya'da üretimini konuştu.

Brezilya hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, iki lider, telefon görüşmesinde, Sputnik V aşısının alımı ve üretimi ile iki ülke arasındaki ticaret, savunma, bilim ve teknoloji alanlarındaki iş birliği konularını ele aldı.

Görüşmeye, Dışişleri Bakanı Carlos Alberto Franco França, Sağlık Bakanı Marcelo Queiroga ve Brezilya Sağlık Düzenleme Kurumu (ANVISA) Başkanı Antonio Barra Torres de katıldı.

Bolsonaro, sosyal medya hesabından görüntülerini paylaştığı görüşmenin, çok verimli geçtiğini ve ilaç düzenleme kurumunun onay vermesinin ardından Sputnik V aşısına ilişkin problemin çözüleceğini belirtti.

Sputnik V'nin Brezilya'da acil kullanımı onaylanmadı

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu ile ortaklığı bulunan Brezilyalı Uniao Quimica ilaç şirketi, 30 Mart'ta, Sputnik V'nin, Brezilya'da pilot üretiminin gerçekleştirildiğini duyurmasına rağmen, aşının bu ülkede kullanım onayı bulunmuyor.

Uniao Quimica'nın, Sputnik V'nin acil kullanım onayı için ocakta yaptığı ilk başvuru, eksik belgelerin bulunması nedeniyle analiz edilmemiş, ilaç şirketi 26 Mart'ta ikinci başvuruyu yapmıştı.

Ülkedeki mevcut aşılama planında yer almasına rağmen, ülkede acil kullanım onayı bulunmayan Sputnik V aşısından, Brezilya'nın 10 milyon doz satın almak üzere anlaştığı duyurulmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Emin Canik

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