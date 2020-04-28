Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun 'yargıya müdahale ettiği' iddiasına soruşturma Brezilya Yüksek Federal Mahkemesi, eski adalet bakanı Sergio Moro'nun Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun federal emniyet teşkilatına müdahale ettiği suçlamaları üzerine soruşturma açılmasını emretti

Brezilya Yüksek Federal Mahkemesi, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun federal emniyet teşkilatına müdahale ettiği suçlamaları üzerine soruşturma açılmasını emretti. İddiaları eski adalet bakanı Sergio Moro yöneltmişti.

Federal yargıç Celso de Mello, 60 gün içinde Sergio Moro'nun iddialarını inceleyecek. Bu soruşturma sonrasında ya Bolsonaro'nun azil sürecine yol açan dava başlayacak ya da Moro'ya suç tasnii nedeniyle dava açılacak. Euronews.com'da Görüntüle